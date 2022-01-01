Пермский «Автовокзал» выплатил сотрудникам долг по зарплате Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Автовокзал» выплатило долг по зарплате 14 сотрудникам. Общая сумма задолженности, накопленная в апреле-мае 2022 года, составила 225 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Наличие задолженности было выявлено в ходе проверки соблюдения трудового законодательства прокуратурой Свердловского района Перми. По её итогам директору «Автовокзала» было внесено представление.

В настоящее время нарушения устранены, заработная плата перед работниками погашена в полном объеме.

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