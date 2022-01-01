В Гайнском округе Прикамья утонула девочка
По факту гибели ребёнка СКР проводит проверку
Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней в районе посёлка Харино Гайнского муниципального округа.
В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что девочка 2006 года рождения погибла 7 июля во время купания в Каме.
В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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