В Гайнском округе Прикамья утонула девочка По факту гибели ребёнка СКР проводит проверку Поделиться Твитнуть

Пляж камГЭС

Анна Брюханова

Следственные органы СУ СКР по Пермскому краю проводят проверку по факту гибели несовершеннолетней в районе посёлка Харино Гайнского муниципального округа.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что девочка 2006 года рождения погибла 7 июля во время купания в Каме.

В настоящее время проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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