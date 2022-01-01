Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 8 по 10 июля
8, 9 и 10 июля в 15:00 в киноцентре «Премьер» можно будет бесплатно посмотреть российские фильмы о семье и детях. Вход на показы свободный (по количеству мест в зале). Бесплатный билет можно получить за час до начала сеанса в кассе киноцентра. 8 июля будет показан фильм «Мамы» (12+), 9 июля – «Семья года» (12+), а 10 июля – «Отряд Таганок» (6+).
8, 9 и 10 июля в 19:00
на Заводе Шпагина (Цех Д1) пройдут
премьерные показы спектакля режиссёра Театра-Театра Марка Букина «Раскольников»
(18+). Режиссёр определяет жанр премьеры как драматическое исследование о
природе насилия по роману Достоевского «Преступление и наказание». Впервые
пермские зрители увидели эту постановку 8 ноября 2021 года: тогда из-за
ограничений, связанных с пандемией, состоялся единственный показ и было
представлено только два акта. Команда спектакля продолжила работу над проектом,
и спустя восемь месяцев готова представить полную, трёхактную версию спектакля
продолжительностью в четыре часа (с двумя антрактами).
8 июля в 19:30 в
п. Верхняя Губаха, ДК шахты им. Калинина завершится ландшафтный
фестиваль «Тайны горы Крестовой». Театр «Чеховская студия» Музея-заповедника
А.П. Чехова «Мелихово» покажет спектакль «После Чехова» (16+). Зритель попадёт в
«чистилище духа» трёх женщин из жизни Антона Чехова, узнает, возможно ли
примирение и наступит ли покой в обители их душ на пороге ухода в иной мир. Режиссёр
– Рустем Фесак.
8 июля в 22:00 на сайте
OperaVision стартуют
показы оперы Гаэтано Доницетти «Мария Стюарт» (18+)
в Ирландской национальной опере. Главные женские роли исполняют меццо-сопрано
Тара Эрраут и сопрано Анна Девин. Новая постановка Тома Крида представляет
современное понимание того, что происходит, когда крупные империалистические
государства вторгаются к своим меньшим соседям, и когда геополитика омрачена
эмоциями.
До 9 июля на сайте
Operan Play можно увидеть «Ящик с игрушками»
(16+) Клода Дебюсси в постановке Жана-Гийома Бара. Хореограф Жан-Гийом Бар
и художница Беа Шенфельд совместно с Шведским королевским балетом создали новую
постановку, вдохновлённую каноническим балетом La boîte à joujoux («Ящик для
игрушек»).
9 июля на ул. Монастырской (рядом с Домом Мешкова) откроется уличная выставка «Нескучная Пермь:
пермяки в зеркале фельетона» (0+). Экспозиция посвящена городским историям,
которые нашли отражение на страницах «Пермских губернских ведомостей»,
«Пермской жизни» и «Звезды» – изданий, выходивших в Перми в конце ХIХ века.
9 июля в с. Красный Ясыл завершится X фестиваль камнерезов (0+). Кроме соревнований мастеров-камнерезов, в
последний день фестиваля пройдёт выставка скульптуры, ярмарка народных
промыслов, мастер-классы, экскурсии по маршруту «Селенитовый путь», а также выступления
творческих коллективов.
9 июля с 10:00 в Крыловском сельском доме культуры (Осинский р-он) пройдёт
чемпионат по метанию сухих коровьих лепёшек
«Весёлый коровяк» (0+). Этот чемпионат станет частью праздника в честь Дня
села. В программе сельская ярмарка, концерты, беспроигрышная лотерея, турниры
по мини-футболу и пляжному волейболу и дискотека.
9 июля с 12:00 в Чердыни пройдёт фестиваль «Прокопьевская ярмарка» (0+) и День города. Гостей ждут
чердынский торжок и торговые ряды, балаганчик кукольника, старинные игры,
различные представления и мастер-классы, а также презентация гастрономических
брендов Чердыни. В 21:00 начнётся дискотека, а в 00:00 – праздничный фейерверк.
9 июля в 12:00 в
Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках проекта «Экосезоны» юных посетителей ждёт «Холмистая прогулка»
(6+). Начинающие исследователи будут учиться определять направление ветра, типы
облаков, искать и определять незнакомые травы, собирать собственную коллекцию
летних впечатлений. В 14:00 посетителям предложат наблюдение за птицами (0+). Как
научиться видеть и различать птиц, обитающих на территории музея «Хохловка», расскажет
орнитолог, специалист Управления по экологии и природопользованию Перми Денис
Исаков.
9 июля в 14:00 в Музее
пермских древностей пройдёт
интерактивная программа «Комната открытий» (0+). На занятии участники познакомятся
с коллекцией минералов и уникальных песков из разных уголков мира, с помощью
микроскопа и увеличительных стёкол рассмотрят мельчайшие детали минералов,
песков и окаменелостей, а также узнают удивительные факты о происхождении
речного и морского песка.
9 июля в 22:00 на сайте
BR-Klassik начнётся трансляция концерта с
Дэниелом Хардингом и Леонидасом Кавакосом (0+). Мюнхенский филармонический
оркестр будет играть под управлением Даниэля Хардинга в начале концертного уикенда
«Классика на Одеонсплац». Леонидас Кавакос представит Концерт для скрипки с
оркестром ре мажор Петра Ильича Чайковского. После перерыва – знаменитая 9-я
симфония Антонина Дворжака «Из Нового света». Место действия – популярная среди
туристов и местных жителей мюнхенская Одеонсплац: раз в год она становится
концертным залом и вдохновляет музыкой тысячи людей.
10 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» в
рамках программы «Золотая Маска в кино» приглашают на спектакль театра им.
Вахтангова, бестселлер этого театрального сезона – постановку Римаса Туминаса
по роману Льва Толстого «Война и мир» (16+).
Идущий почти пять часов спектакль – эпическая по размаху постановка и в
то же время очень камерный, личный спектакль, отдающий дань философии, а не
массовым зрелищным сценам. В главных ролях Виктор Добронравов, Ксения Трейстер,
Андрей Ильин, Евгений Князев, Павел Попов.
10 июля в 22:00 на
сайте BR-Klassik начнётся трансляция с мюнхенской Одеонсплац open-air
концерта (0+), в рамках которого знаменитый дирижёр сэр Саймон Рэттл и
Симфонический оркестр Баварского радио исполнят мелодии из кинохитов, таких как
«Звёздные войны», «Гарри Поттер», «Робин Гуд», «Том и Джерри» и других.
До 12 июля на сайте
«Ваш досуг» можно увидеть Концерт
для скрипки Брамса в исполнении Николая Шепс-Цнайдера (16+). Один из
ведущих современных скрипачей-виртуозов исполняет Концерт для скрипки ре мажор
Иоганнеса Брамса с Национальным оркестром Франции. Произведение считается одним
из важнейших музыкальных творений эпохи романтизма. Концерт был записан без
публики в Большом театре Прованса в 2021 году в рамках Пасхального фестиваля в
Экс-ан-Провансе.
До 31 июля в музее
современного искусства PERMM проходит
расширенная экскурсионная программа,
посвящённая 13-летию музея: посетителей ждут экскурсии по выставке «Его глаза
никогда не выражали ненависти» (12+), городские прогулки по объектам
международной паблик-арт программы и детские экскурсии в игровом формате.
До 1 августа в Пермской краевой библиотеке им. Горького можно
увидеть книжную выставку к 100-летию Пьера Кардена «О легенде без слов» (16+). Сотрудники
отдела литературы по искусству подобрали альбомы, книги, статьи из
периодических изданий, посвящённые всемирно известному художнику, кутюрье,
гению от мира моды Пьеру Кардену (1922-2020).
До 4 августа (с
понедельника по четверг) с 12:00 до 16:00 на площадке перед Пермской краевой
библиотекой им. Горького работает «Летний читальный зал» (6+). Там предлагают почитать свежие газеты,
посмотреть выставки книг и познавательные видеопрезентации. Главная тема сезона
– «Культура и традиции народов Пермского края».
До 13 августа в галерее «Марис-Арт» можно увидеть выставку «Лето – это маленькая жизнь» (16+). На ней
представлены работы Татьяны Пермяковой, Лидии Ерохиной, Галины и Петра Обориных,
Ивана Борисова и Анатолия Филимонова, Анатолия Френкеля, Алексея Балмасова,
Светланы и Игоря Грищенко из Нижнего Тагила, а также камнерезов Степана
Кривощёкова и Татьяны Нелюбиной.
До 31 августа на
официальном YouTube-канале
Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией
Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа
«Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля
Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского
ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.
До 31 августа на
набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый
сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут
игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и
тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.
До 30 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького работает
выставка «Времена года» (12+). В экспозиции новые работы непрофессиональных
пермских художников из студии для взрослых «Магия цвета»: Галины Василенко,
Светланы Шерстобитовой, Галины Давыдовой, Ольги Сопегиной, Елены Осколковой и
Ларисы Старостиной.
Ежедневно в группе ВКонтакте Центра городской культуры можно увидеть запись первой лекции
образовательной части проекта своёчужоеместо
(16+). Лекция посвящена способам переосмысления травматичного прошлого.
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