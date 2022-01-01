Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 8 по 10 июля Поделиться Твитнуть

8, 9 и 10 июля в 15:00 в киноцентре «Премьер» можно будет бесплатно посмотреть российские фильмы о семье и детях. Вход на показы свободный (по количеству мест в зале). Бесплатный билет можно получить за час до начала сеанса в кассе киноцентра. 8 июля будет показан фильм «Мамы» (12+), 9 июля – «Семья года» (12+), а 10 июля – «Отряд Таганок» (6+).

8, 9 и 10 июля в 19:00 на Заводе Шпагина (Цех Д1) пройдут премьерные показы спектакля режиссёра Театра-Театра Марка Букина «Раскольников» (18+). Режиссёр определяет жанр премьеры как драматическое исследование о природе насилия по роману Достоевского «Преступление и наказание». Впервые пермские зрители увидели эту постановку 8 ноября 2021 года: тогда из-за ограничений, связанных с пандемией, состоялся единственный показ и было представлено только два акта. Команда спектакля продолжила работу над проектом, и спустя восемь месяцев готова представить полную, трёхактную версию спектакля продолжительностью в четыре часа (с двумя антрактами).

8 июля в 19:30 в п. Верхняя Губаха, ДК шахты им. Калинина завершится ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Театр «Чеховская студия» Музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» покажет спектакль «После Чехова» (16+). Зритель попадёт в «чистилище духа» трёх женщин из жизни Антона Чехова, узнает, возможно ли примирение и наступит ли покой в обители их душ на пороге ухода в иной мир. Режиссёр – Рустем Фесак.

8 июля в 22:00 на сайте OperaVision стартуют показы оперы Гаэтано Доницетти «Мария Стюарт» (18+) в Ирландской национальной опере. Главные женские роли исполняют меццо-сопрано Тара Эрраут и сопрано Анна Девин. Новая постановка Тома Крида представляет современное понимание того, что происходит, когда крупные империалистические государства вторгаются к своим меньшим соседям, и когда геополитика омрачена эмоциями.

До 9 июля на сайте Operan Play можно увидеть «Ящик с игрушками» (16+) Клода Дебюсси в постановке Жана-Гийома Бара. Хореограф Жан-Гийом Бар и художница Беа Шенфельд совместно с Шведским королевским балетом создали новую постановку, вдохновлённую каноническим балетом La boîte à joujoux («Ящик для игрушек»).

9 июля на ул. Монастырской (рядом с Домом Мешкова) откроется уличная выставка «Нескучная Пермь: пермяки в зеркале фельетона» (0+). Экспозиция посвящена городским историям, которые нашли отражение на страницах «Пермских губернских ведомостей», «Пермской жизни» и «Звезды» – изданий, выходивших в Перми в конце ХIХ века.

9 июля в с. Красный Ясыл завершится X фестиваль камнерезов (0+). Кроме соревнований мастеров-камнерезов, в последний день фестиваля пройдёт выставка скульптуры, ярмарка народных промыслов, мастер-классы, экскурсии по маршруту «Селенитовый путь», а также выступления творческих коллективов.

9 июля с 10:00 в Крыловском сельском доме культуры (Осинский р-он) пройдёт чемпионат по метанию сухих коровьих лепёшек «Весёлый коровяк» (0+). Этот чемпионат станет частью праздника в честь Дня села. В программе сельская ярмарка, концерты, беспроигрышная лотерея, турниры по мини-футболу и пляжному волейболу и дискотека.

9 июля с 12:00 в Чердыни пройдёт фестиваль «Прокопьевская ярмарка» (0+) и День города. Гостей ждут чердынский торжок и торговые ряды, балаганчик кукольника, старинные игры, различные представления и мастер-классы, а также презентация гастрономических брендов Чердыни. В 21:00 начнётся дискотека, а в 00:00 – праздничный фейерверк.

9 июля в 12:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» в рамках проекта «Экосезоны» юных посетителей ждёт «Холмистая прогулка» (6+). Начинающие исследователи будут учиться определять направление ветра, типы облаков, искать и определять незнакомые травы, собирать собственную коллекцию летних впечатлений. В 14:00 посетителям предложат наблюдение за птицами (0+). Как научиться видеть и различать птиц, обитающих на территории музея «Хохловка», расскажет орнитолог, специалист Управления по экологии и природопользованию Перми Денис Исаков.

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

9 июля в 14:00 в Музее пермских древностей пройдёт интерактивная программа «Комната открытий» (0+). На занятии участники познакомятся с коллекцией минералов и уникальных песков из разных уголков мира, с помощью микроскопа и увеличительных стёкол рассмотрят мельчайшие детали минералов, песков и окаменелостей, а также узнают удивительные факты о происхождении речного и морского песка.

9 июля в 22:00 на сайте BR-Klassik начнётся трансляция концерта с Дэниелом Хардингом и Леонидасом Кавакосом (0+). Мюнхенский филармонический оркестр будет играть под управлением Даниэля Хардинга в начале концертного уикенда «Классика на Одеонсплац». Леонидас Кавакос представит Концерт для скрипки с оркестром ре мажор Петра Ильича Чайковского. После перерыва – знаменитая 9-я симфония Антонина Дворжака «Из Нового света». Место действия – популярная среди туристов и местных жителей мюнхенская Одеонсплац: раз в год она становится концертным залом и вдохновляет музыкой тысячи людей.

10 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» в рамках программы «Золотая Маска в кино» приглашают на спектакль театра им. Вахтангова, бестселлер этого театрального сезона – постановку Римаса Туминаса по роману Льва Толстого «Война и мир» (16+). Идущий почти пять часов спектакль – эпическая по размаху постановка и в то же время очень камерный, личный спектакль, отдающий дань философии, а не массовым зрелищным сценам. В главных ролях Виктор Добронравов, Ксения Трейстер, Андрей Ильин, Евгений Князев, Павел Попов.

10 июля в 22:00 на сайте BR-Klassik начнётся трансляция с мюнхенской Одеонсплац open-air концерта (0+), в рамках которого знаменитый дирижёр сэр Саймон Рэттл и Симфонический оркестр Баварского радио исполнят мелодии из кинохитов, таких как «Звёздные войны», «Гарри Поттер», «Робин Гуд», «Том и Джерри» и других.

До 12 июля на сайте «Ваш досуг» можно увидеть Концерт для скрипки Брамса в исполнении Николая Шепс-Цнайдера (16+). Один из ведущих современных скрипачей-виртуозов исполняет Концерт для скрипки ре мажор Иоганнеса Брамса с Национальным оркестром Франции. Произведение считается одним из важнейших музыкальных творений эпохи романтизма. Концерт был записан без публики в Большом театре Прованса в 2021 году в рамках Пасхального фестиваля в Экс-ан-Провансе.

До 31 июля в музее современного искусства PERMM проходит расширенная экскурсионная программа, посвящённая 13-летию музея: посетителей ждут экскурсии по выставке «Его глаза никогда не выражали ненависти» (12+), городские прогулки по объектам международной паблик-арт программы и детские экскурсии в игровом формате.

До 1 августа в Пермской краевой библиотеке им. Горького можно увидеть книжную выставку к 100-летию Пьера Кардена «О легенде без слов» (16+). Сотрудники отдела литературы по искусству подобрали альбомы, книги, статьи из периодических изданий, посвящённые всемирно известному художнику, кутюрье, гению от мира моды Пьеру Кардену (1922-2020).

До 4 августа (с понедельника по четверг) с 12:00 до 16:00 на площадке перед Пермской краевой библиотекой им. Горького работает «Летний читальный зал» (6+). Там предлагают почитать свежие газеты, посмотреть выставки книг и познавательные видеопрезентации. Главная тема сезона – «Культура и традиции народов Пермского края».

До 13 августа в галерее «Марис-Арт» можно увидеть выставку «Лето – это маленькая жизнь» (16+). На ней представлены работы Татьяны Пермяковой, Лидии Ерохиной, Галины и Петра Обориных, Ивана Борисова и Анатолия Филимонова, Анатолия Френкеля, Алексея Балмасова, Светланы и Игоря Грищенко из Нижнего Тагила, а также камнерезов Степана Кривощёкова и Татьяны Нелюбиной.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.

До 30 сентября в Пермской краевой библиотеке им. Горького работает выставка «Времена года» (12+). В экспозиции новые работы непрофессиональных пермских художников из студии для взрослых «Магия цвета»: Галины Василенко, Светланы Шерстобитовой, Галины Давыдовой, Ольги Сопегиной, Елены Осколковой и Ларисы Старостиной.

Ежедневно в группе ВКонтакте Центра городской культуры можно увидеть запись первой лекции образовательной части проекта своёчужоеместо (16+). Лекция посвящена способам переосмысления травматичного прошлого.

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