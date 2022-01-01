Экологи «Уралкалия» выпустили в Каму почти 50 000 мальков стерляди Поделиться Твитнуть

Сегодня экологи «Уралкалия» выпустили почти 50 тыс. мальков стерляди в акваторию Камского водохранилища. Стерлядь — рыба осетровых пород, занесенная в Красную книгу Пермского края. Всего в рамках реализации мероприятий по восполнению водных биоресурсов в период с 2015 по 2022 годы экологи «Уралкалия» выпустили в Камское водохранилище более 503 тыс. мальков стерляди и более 13 тыс. мальков щуки.

В мероприятии по выпуску рыбы в естественную среду обитания также принимали участие представители Министерства природных ресурсов Пермского края, Средневолжского территориального управления Росрыболовства, Камско-Уральского филиала ФГБУ «Главрыбвод», а также Управления аквакультуры Федерального агентства по рыболовству.

Евгений Зыбин, директор по производству ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» в своей деятельности стремится руководствоваться лучшими ESG-практиками, поэтому вопросам экологии и минимизации негативного воздействия на окружающую среду мы уделяем значительное внимание. В Компании проводится целый комплекс мероприятий в рамках обеспечения бережливого природопользования, повышения энергоэффективности, а также снижения потребления водных ресурсов.

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