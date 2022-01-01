Елена Синица Из-за пожара в Соликамске пострадало четыре человека В их числе трое детей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 8 июля, в Соликамске на ул. Большевистской произошёл пожар. В результате пострадало четыре человека, передаёт краевое МЧС.

Установлено, что горели домашние вещи. К месту происшествия были направлены 15 человек личного состава и пять единиц техники.





В результате пожара пострадало четыре человека, в том числе трое детей. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Соликамска.





Как сообщили «Новому компаньону» в краевом минздраве, пострадавшей женщине оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Трое детей госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавили в ведомстве.

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