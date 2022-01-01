Из-за жары в Прикамье могут сократить рабочий день Инспекция труда напомнила о режиме работы в жаркую погоду Поделиться Твитнуть

Госинспекция труда в Пермском крае напомнила о режиме работы в условиях жаркой погоды. Об этом сообщает ВЕТТА,

Так, работодателям в жару предписано обеспечить сотрудникам соответствующий температурный режим на рабочем месте (например, за счёт кондиционирования), увеличить разрешённые перерывы, предусмотреть наличие чистой питьевой воды и аптечки с медикаментами.

Если температура в рабочем помещении превысит +28 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до +29 градусов — на два часа, при температуре +30,5 градуса — на четыре часа.

Работа при температуре выше 32,5 градуса относится к опасным (экстремальным), поэтому работы необходимо переносить на утреннее или вечернее время.

Напомним, по предварительным прогнозам, жаркая погода в Пермском крае установилась до конца следующей недели.

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