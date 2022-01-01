Андрей Стрельцов Тяжелоатлет из Пермского края стал чемпионом страны Артём Окулов стал сильнейшим в весовой категории до 89 кг Поделиться Твитнуть

Артём Окулов

Министерство спорта Пермского края

Чемпионат России по тяжёлой атлетике проходит на днях в Хабаровске. Эти старты являются основным этапом отбора в сборную страны на чемпионат мира в Китае.

Артём Окулов из Чусового подтвердил титул сильнейшего в стране. Ему не было равных в весовой категории до 89 кг. Атлет опередил всех соперников, показав по сумме рывка и толчка результат 357 килограммов.

Напомним, Артём Окулов уже дважды становился чемпионом мира.





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