Мария Сыропятова Владельцы кафе «Марья» в Перми оспаривают решение суда о размере выкупа Подана апелляционная жалоба Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

Софья Маслёнок, владелица земельного участка и расположенного на нём кафе «Марья» (Пермь, ул. Ленина, 70б), подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Пермского края о размере выкупа своего имущества.

Напомним, в мае арбитраж установил размер выкупа в 14,6 млн руб. (была проведена экспертиза). Первоначально, устанавливая размер выкупа, мэрия оценила имущество в 10,9 млн руб., а владелец — в 25,9 млн руб.

Пока Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без движения. У заявителя есть возможность исправить допущенные нарушения до 8 августа 2022 года.

Земельный участок в 308 кв. м и кафе «Марья» в 88,9 кв. м попали под изъятие и выкуп в муниципальную собственность в 2019 году. Наряду с многими другими объектами недвижимости, владельцы кафе «Марья» решили оспорить в суде предложенную мэрией цену имущества.

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