Елена Синица Краевые партии отчитались о доходах за 1 квартал 2022 года Самой богатой оказалась КПРФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крайизбирком опубликовал информацию о поступлении и расходовании средств региональных отделений и структурных подразделений политических партий за первый квартал 2022 года.

По итогам квартала самой богатой партией стала КПРФ. На конец отчётного периода на счёте партии оставалось 44,1 млн руб. В то же время «Единая Россия» обладала к концу квартала 11,4 млн руб.





На счетах «Справедливой России — за правду» к концу отчётного периода числилось 2,1 млн руб., у ЛДПР — 19,7 тыс руб., у «Яблока» — 199 тыс.руб.

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