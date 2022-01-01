В июне пермской спасатели предупредили 96 несчастных случаев на воде Первую помощь оказали 71 человеку Поделиться Твитнуть

Пляж

В июне сотрудники Пермской городской службы спасения 96 раз предупредили несчастные случаи на воде и на берегу, 71 человеку оказали первую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, 29 июня в районе станции «КамГЭС» удалось сохранить жизнь троим пермякам-кайтсерферам, там же любителям экстремальных видов спорта оказывали помощь 25 июня.

Сообщается, что в Перми организованные места отдыха у воды в первый месяц лета посетили более 5 тыс. человек. Напомним, до 31 августа для горожан доступны четыре организованных места отдыха со стационарными постами спасателей на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС» и на левом берегу залива реки Сылвы в посёлке Новые Ляды.

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