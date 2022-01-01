Елена Синица
КСП выявила нарушения в деятельности городской коммунальной службы
Директора пермского учреждения оштрафовали на 10 тыс.руб.
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Дзержинский районный суд Перми оштрафовал директора городской коммунальной службы (МКУ «ГКС») на 10 тыс. руб. Причина — нарушение сроков постановки на учёт бюджетных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба пермского краевого суда.
Поясняется, что МКУ «ГКС» заключило муниципальный контракт с поставщиком на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов водоснабжения. При этом директор учреждения бюджетное обязательство поставил на учёт лишь спустя 25 дней. Нарушение было выявлено Контрольно-счётной палатой Перми.
В результате Дзержинский райсуд признал директора учреждения виновным в нарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.15.7 КоАП РФ и назначил штраф в размере 10 тыс.руб.
Однако директор МКУ «ГКС» пытался обжаловать решение в Пермском краевом суде. Суд оставил жалобу без удовлетворения.
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