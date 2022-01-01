Елена Синица КСП выявила нарушения в деятельности городской коммунальной службы Директора пермского учреждения оштрафовали на 10 тыс.руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Дзержинский районный суд Перми оштрафовал директора городской коммунальной службы (МКУ «ГКС») на 10 тыс. руб. Причина — нарушение сроков постановки на учёт бюджетных обязательств. Об этом сообщает пресс-служба пермского краевого суда.

Поясняется, что МКУ «ГКС» заключило муниципальный контракт с поставщиком на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту объектов водоснабжения. При этом директор учреждения бюджетное обязательство поставил на учёт лишь спустя 25 дней. Нарушение было выявлено Контрольно-счётной палатой Перми.





В результате Дзержинский райсуд признал директора учреждения виновным в нарушении, предусмотренном ч.3 ст. 15.15.7 КоАП РФ и назначил штраф в размере 10 тыс.руб.





Однако директор МКУ «ГКС» пытался обжаловать решение в Пермском краевом суде. Суд оставил жалобу без удовлетворения.

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