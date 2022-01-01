Банк «Урал ФД» выдает экспресс-гарантии онлайн Поделиться Твитнуть

Банк «Урал ФД» существенно упростил оформление банковских гарантий для малого и среднего бизнеса. Теперь гарантию на сумму до 3 миллионов рублей можно получить онлайн за несколько часов без открытия расчетного счета.

«Банковская гарантия — один из самых востребованных продуктов для предпринимателей, участвующих в госзакупках. Здесь все решает скорость и удобство оформления, а значит, не обойтись без высоких технологий. Внедрение в банкинг современных ИТ-инструментов позволило «Урал ФД» создать полностью цифровой, быстрый, конкурентоспособный и эффективный сервис выдачи экспресс-гарантий. Процесс настроен на базе решения, разработанного компанией Farzoom (резидент Сколково)», — комментирует запуск услуги Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий банка «Урал ФД».

В рамках онлайн-сервиса доступны для оформления экспресс-гарантии по 44-ФЗ и 223-ФЗ, 185-ФЗ, ПП РФ №615 без обеспечения на срок до 60 месяцев. Подать заявку на получение гарантии можно на сайте банка.

Узнать подробную информацию о продукте можно в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов «Урал ФД», а также по телефону 8-800-100-10-40.

АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ №249 о т 09.04.2020 г.

На правах рекламы





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.