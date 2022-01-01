Предприятие по производству колбасы в Лысьве лишилось имущества
Причина — долги по налогам
Судебные приставы арестовали имущество ООО «Надежда» — предприятия по производству колбасной продукции, расположенного в Лысьве Пермского края, об этом сообщили в региональном УФССП.
Причиной ареста стал долг по налогам в размере 750 тыс. руб.
У предприятия были изъяты и выставлены на продажу шприц вакуумный дозирующий, центробежный очиститель для обработки слизистых субпродуктов, промышленную мясорубку.
Вырученные денежные средства будут направлены на погашение задолженности.
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