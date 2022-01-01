«Уралкалий» публикует ESG-отчет за 2021 год Поделиться Твитнуть

«Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, опубликовал ESG-отчет за 2021 год, его основная тема — «Навстречу устойчивому будущему». Документ доступен по ссылке.

В отчете представлен обзор прогресса Компании в реализации ESG-стратегии до 2025 года по десяти направлениям. Отдельное внимание уделено теме изменения климата и выполнению ключевых показателей эффективности в области устойчивого развития. Документ подготовлен в соответствии со стандартами отчетности Global Reporting Initiative (GRI) и Sustainability Accounting Standards Board (SASB), а также раскрывает информацию в соответствии с рекомендациями группы по вопросам раскрытия финансовой информации, связанной с климатом (TCFD).

ESG-отчет прошел проверку независимой третьей стороной, по аналогии с 2020 годом, что, в свою очередь, является последовательным движением Компании в сторону интегрирования ESG-практик во все текущие бизнес-процессы.

Елена Эскина, директор по устойчивому развитию ПАО «Уралкалий»:

— Мы рады представить очередной ESG-отчет «Уралкалия», демонстрирующий системный подход Компании к ESG-трансформации даже в текущих геополитических условиях. «Уралкалий» продолжит работу по основным направлениям ESG-стратегии, своевременно информируя все заинтересованные стороны о своем прогрессе в области устойчивого развития.

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