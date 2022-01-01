Для получения маткапитала пермячка инсценировала рождение двойни Женщина оштрафована на 185 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении пермячки, признанной виновной в мошенничестве при получении материнского капитала. Решением Ленинского райсуда, вынесенным в апреле этого года, она была оштрафована на 185 тыс. руб.

Установлено, что осужденная сообщила в Орджоникидзевский отдел управления ЗАГС ложные сведения о том, что будто бы родила двух детей без оказания медицинской помощи. Для подтверждения своих слов она привела двух свидетелей.

Гражданке выдали свидетельства о рождении детей, которые потом злоумышленница использовала для получения сертификата на маткапитал, а также иных соцвыплат, положенных семьям с детьми. Сумма ущерба, нанесённого государству, превысила 530 тыс. руб.

Апелляционная инстанция признала приговор суда первой инстанции обоснованным, оставив его без изменения. Он вступил в законную силу.

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