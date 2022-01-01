В суд направлено дело пермской ОПГ, обвиняемой в распространении наркотиков Участники преступного сообщества организовали сбыт психотропных веществ в шести российских регионах Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение и направила в Индустриальный районный суд Перми уголовное дело в отношении 23 участников ОПГ, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следствием установлено, что злоумышленники созданного в декабре 2019 года преступного сообщества через интернет- магазины продавали наркотики. Торговля осуществлялась в Пермском крае, Удмуртии, Кировской, Омской, Ленинградской, Московской областях.

Пресечь деятельность преступного сообщества удалось в феврале 2021 года после задержания одного из обвиняемых. Сотрудничая со следствием, он изобличил всех соучастников преступлений.

В ходе обыска у наркоторговцев из незаконного оборота изъято более 5,5 кг наркотических средств.

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