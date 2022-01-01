Школы Прикамья смогут принять участие во всероссийском конкурсе «Школьный музей: цифровой формат» Поделиться Твитнуть

Цель конкурса «Школьный музей: цифровой формат» — популяризация школьной музейной деятельности как пространства образования и воспитания с помощью интернета и социальных сетей. В числе задач проекта — содействие «оцифровке» максимального количества материалов школьных музеев, повышение роли информационных технологий в их работе и обучение школьников использованию этих технологий.

По решению Генсовета партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память» в июне 2022 года стартовал Всероссийский конкурс цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат». К участию в конкурсе приглашаются музеи общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования краеведческого и военно-исторического направления Пермского края.

Как отметил координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» в Пермском крае, директор Пермского государственного архива социально-политической истории Сергей Неганов: «Если мы говорим о патриотическом воспитании, то именно в стенах школьного музея такое воспитание будет реализовано лучше всего. Конкурс проводится для поддержки музеев в городских и сельских школах. И важно отметить, что каждый год школьные музеи из Пермского края побеждают на федеральном этапе конкурса. Говоря о других формах поддержки школьных музеев, в Пермском крае планируется создание общекраевого «страхового фонда», в рамках которого будут сделаны копии документов, хранящихся в школьных музеях, и размещены для всеобщего доступа на специальном интернет-ресурсе».

Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный. Первый этап проходит с июня по октябрь текущего года. Проекты победителей регионального уровня проходят на федеральный этап, который состоится с ноября 2022 по февраль 2023 года.

Победители определяются в двух номинациях: «Лучший городской школьный музей» и «Лучший сельский школьный музей». Подробная информация в Положении

Для участия в конкурсе необходимо подготовить и представить в региональный оргкомитет конкурса презентационные материалы об имеющихся экспозициях и выставках, о количестве оцифрованных экспонатов и документальных материалов, в школьном музее по краеведческой, военно-исторической тематике.

Заявку и презентационные материалы нужно подать в срок до 7 октября 2022 года по установленной форме на адреса электронных почт: npd@permgaspi.ru и rik@er.perm.ru. Контактное лицо — Латышев Игорь Николаевич, главный архивист ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории», +7(342) 236 14 31.

Видео-туры региональных победителей в обеих номинациях региональный оргкомитет направляет на федеральный этап конкурса не позднее 30 ноября.

Напомним, конкурс школьных музеев «Единая Россия» проводит регулярно, и учебные заведения Пермского края активно в нём участвуют и становятся победителями. Так, в 2020 году в конкурсе «Единой России» на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны первое место в номинации «Сельский музей» среди ПФО занял музей 16-й Гвардейской танковой дивизии при Марковской школе Чайковского городского округа. Музею был вручен сертификат на сумму 500 тыс. руб.

Также в феврале этого года во всероссийском конкурсе следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат» в номинации «Городской музей» диплом второй степени и призовой сертификат на сумму 300 тыс. руб. получил краеведческо-патриотический клуб «Поиск» школьного музея гражданско-патриотического воспитания средней школы №30 (г. Пермь). В номинации «Сельский музей» диплом третий степени и призовой сертификат на сумму 200 тыс. руб. вручили поисковому отряду «Патриот» школьного музея Ныробской средней школы (пос. Ныроб).

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»

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