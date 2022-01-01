В Пермском крае 66 человек сдали ЕГЭ на 100 баллов Два выпускника стали мультистобалльниками Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

По итогам основного период ЕГЭ в Пермском крае максимальный балл за экзаменационную работу получили 63 одиннадцатиклассника этого года и три выпускника прошлых лет. Среди 66 человек двое стали мультистобальниками — получили высшую оценку по нескольким предметам. Об этом сообщили в минобре региона.

В Перми насчитывается 42 выпускника, которые набрали высший балл, в Чайковском и Кунгуре — по четыре стобалльника, в Добрянке и Кудымкарском округе - по два. По одному стобалльнику зарегистрировано было в Елово, Ильинском, Лысьве, Очёре, Ныробе, Красновишерске и Косинском округе.

По предварительным данным, средний балл ЕГЭ по всем предметам в регионе выше общероссийских показателей.

Для сравнения: в 2021 году в Пермском крае было 78 стобалльников.

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