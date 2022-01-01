Елена Синица В Перми скончался актёр «Театра-Театра» Лев Санкин Прощание с ним состоится 7 июля Поделиться Твитнуть

Вчера, 5 июля, скончался актёр пермского «Театра-Театра» Лев Санкин. Об этом сообщается в социальных сетях театра.

Лев Санкин пришёл в «Театр-Театр» в 1964 году, отдал пермской сцене более 50 лет. Отмечается, что в его актёрском багаже более 40 ролей мирового репертуара. Кроме этого, Лев Санкин снимался в фильмах «Любимчик» (1991), «Пыль времени» (2008), в сериале «Отчий берег» (2017).





«Вспоминая ушедшего коллегу, работники театра отмечают его порядочность и деликатность, а также прекрасное чувство юмора. Лев Санкин был по-настоящему предан театру и искренне дорожил им», — говорится в сообщении.





Прощание с Львом Санкиным состоится 7 июля в 13:00 на Старцева, 61 (Большой зал).

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