Елена Синица За год объём выданных автокредитов в Пермском крае упал на 45,5% За январь-май 2022 года этот показатель составил 4,8 млрд руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-май 2022 года жителям Пермского края были выданы автокредиты общим объёмом 4,8 млрд руб. Это на 45,5% меньше, чем за такой же период в 2021 году (январь-май 2021 — 8,9 млрд руб.). Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

В целом по стране, за пять месяцев 2022 года автокредиты выдали на общую сумму 257,3 млрд руб. Это на 40,9% ниже, чем за аналогичный период 2021 года (в январе-мае 2021 — 435,7 млрд руб.).





Если же сравнивать с таким же периодом «пандемийного» 2022 года, то объём выданных автокредитов, напротив, вырос на 11,9% (в январе — мае 2020 года — 230,1 млрд руб.)





Наибольший объём выданных автокредитов за пять месяцев 2022 года был отмечен в Москве (32,5 млрд руб.), Московской области (20,9 млрд руб.), Санкт-Петербурге (17,9 млрд руб.), Краснодарском крае (12 млрд руб.) и Республике Татарстан (9,8 млрд руб.).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.