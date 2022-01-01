Минобороны РФ предъявило пермской компании иск почти на 700 млн руб. Суть претензий пока не раскрывается Поделиться Твитнуть

Министерство обороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к пермскому ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (дочернее предприятие ПАО«Мотовилихинских заводов»). Документ зарегистрирован в картотеке 4 июля, но ещё не принят к производству.

Сумма исковых требований Минобороны составляет 689 562 403 руб. 49 коп., суть претензий пока не раскрывается.

Напомним, в мае 2022 года в том же суде Минобороны проиграло дело против ЗАО «Специальное конструкторское бюро» об уничтожении шести гаубиц 2С1 «Гвоздика» при крушении поезда. Материальный ущерб был оценён в 178,3 млн руб.

Как писал «Коммерсант», суд признал, что пермское предприятие, куда направлялись гаубицы, не виновато в уничтожении орудий и по условиям контракта с ведомством не несет ответственности за случившееся.

ЗАО «Специальное конструкторское бюро» занимается производством вооружения, выполняет гособоронзаказ.

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