В Перми дело похитителей 68 велосипедов направлено в суд Ущерб пострадавших превысил 1 млн руб. Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Ленинского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх жителей краевой столицы, которые обвиняются в кражах 68 велосипедов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Молодые люди, объединившись в преступную группу с целью незаконного обогащения, с июня по сентябрь 2021 года похитили транспортные средства на общую сумму более 1 млн руб.

Злоумышленники находили оставленные без присмотра велосипеды и срезали противоугонные механизмы. Кражи совершались из подъездов домов, со специальных парковочных мест на стоянках и дворовых территорий.

Потерпевшими по делу признаны 69 человек, 38 из них был причинён значительный материальный ущерб, поскольку стоимость похищенного у них имущества оценивалась в сумму более 60 тыс. руб.





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