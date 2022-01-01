Андрей Стрельцов «Пермские медведи» подписали сразу восемь игроков Состав пермского гандбольного клуба сменился почти наполовину Поделиться Твитнуть

Восемь гандболистов подписали контракты с ГК «Пермские медведи». Это вратари Александр Попов и Андрей Дьяченко, а также полевые игроки Сергей Кузьмин, Дмитрий Свистунов и Егор Волынец, Иван Фирсов, Артём Сухочев, Кирилл Воронин.

Пятеро спортсменов ранее играли в других командах гандбольной суперлиги страны, ещё трое пролонгировали соглашения имеющихся контрактов с пермским клубом.

Ранее, после окончания сезона, Пермь покинула большая группа игроков. Напомним, что в завершившемся чемпионате страны «Пермские медведи» заняли итоговое четвёртое место.





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