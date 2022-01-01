Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский хор выступит на фестивале в Екатеринбурге Будет впервые исполнено сочинение пермского композитора Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Оркестр русских народных инструментов Пермской филармонии примет участие в Международном фестивале OpenAirFest (Екатеринбург).

Под управлением профессора Галины Токаревой коллектив исполнит две премьеры. Впервые прозвучит сочинение пермского композитора Михаила Кузнецова «Исторические миниатюры» в семи частях: «Молитва Иоанна Грозного», «Опричнина», «Песнь о покорителе Сибири», «Пляска бурлаков», «Сибирский тракт», «Прощание с эскадрой. 1904 год», «Финал. Птица-тройка».

Еще одна премьера — «Всенощное бдение» петербургского композитора Артема Нижника. Это будет первое выступление ОРНИ Пермской филармонии с екатеринбургским хором «Доместик».

Кроме того, в программе концерта — кантата «Москва» Петра Ильича Чайковского на слова Аполлона Майкова.

Концерт (6 +) состоится 12 июля в 19.00. В Перми эта программа будет исполнена в октябре 2022 года в рамках хорового «Строгановского фестиваля» Пермской филармонии.

Международный фестиваль OpenAirFest проходит в Екатеринбурге с 2011 года. В течение месяца проходят концерты на открытой площадке Литературного квартала, в самом центре города, рядом с Камерным театром и литературными музеями.

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