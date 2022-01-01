В Перми с 6 июля отменяются электрички Кабельная —Лёвшино Они вводились на время ремонта дороги по плотине КамГЭС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 6 июля в Перми отменят электропоезда-шаттлы, которые курсировали от станции «Кабельная» на правом берегу Камы до до станции «Лёвшино» на левом берегу, сообщает Пермская пригородная компания.

Причина — снижение на данном направлении пассажиропотока. Напомним, дополнительные поезда вводились на время ремонта автомобильной дороги по КамГЭС, 2 июля он был завершён.

Через станции «Кабельная» и Лёвино продолжит курсировать кольцевой маршрут наземного метро.

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