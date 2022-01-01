В пермском общественном транспорте усилят проверки работы кондиционеров Поделиться Твитнуть

Во вторник, 5 июля, начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин провёл рабочую встречу с перевозчиками. Как сообщили в пресс-службе мэрии, руководителям организаций было указано на необходимость строгого соблюдения требований условий контрактов, особое внимание, в связи с ожидающимся наступлением жаркой погоды, было уделено работе кондиционеров.

— Я хочу отметить, что предупреждений больше не будет. При фиксации контролёром невыполнений условий контракта, перевозчик будет оштрафован, — отметил Анатолий Путин.

На сегодняшний день кондиционерами оборудованы 70% автобусов и 24 трамвая моделей «Лев» и «Львёнок». Работники контрольно-ревизорской службы будут проводить проверки ежедневно.

Напомним, климатическое оборудование должно включаться при температуре воздуха в салоне +25 градусов и выше.

Сообщить о неработающем кондиционере можно в личные сообщения группы «ВКонтакте» «Пермский транспорт» или по электронной почте: dt@gorodperm.ru.

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