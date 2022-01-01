В Губахе открылся фестиваль «Тайны горы Крестовой» В программе выступления театров Перми, Губахи, Москвы, Челябинска и Омска Поделиться Твитнуть

В Губахе 2 июля открылся XI театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». В этом году хедлайнером проекта стал Башкирский государственный театр оперы и балета. Открытие фестиваля посетили более 8500 человек.

Открывался фестиваль постановкой «Свет погасшей звезды». Два года назад уфимская труппа уже выступала на Крестовой под дождем в сложных погодных условиях. Артисты из Башкирии решили повторить опыт, но уже при хорошей погоде. В этот раз все сложилось: ясное небо, закатные лучи солнца, классическая музыка и балет завораживали зрителей.

Мария Коновалова, председатель оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой»:

— «Тайны горы Крестовой» — это всегда праздник. Зритель очень соскучился по таким событиям. И наконец-то все пандемийные ограничения сняты. Одноактный балет был как будто специально написан для горы Крестовой. И я рада, что нам удалось сдержать обещание, данное Башкирскому театру — провести открытие без дождя.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» уникален соединением природы Пермского края и искусства. Его открытие всегда происходит на закате. Такой «сплав» и большая доля непредсказуемости проверяют артистов и постановщиков на прочность, а зрителям дарят невероятные впечатления, которые при всем желании невозможно повторить. За этими переживаниями прекрасного в моменте зрители возвращаются ежегодно.

Армен Гарслян, председатель Совета директоров «Метафракс Кемикалс», член оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой»:

— Одиннадцать лет назад, когда мы придумали этот проект, не знали, куда он нас приведет. Мы рады видеть, что с каждым годом фестиваль становится все более масштабным событием. Для каждого из нас большим признанием и гордостью является то, что каждый год в Губаху приезжает большое количество зрителей.

Театрально-ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой» продлится до 8 июля. В его программе выступления театров Перми, Губахи, Москвы, Челябинска и Омска. «Прошло десятилетие, и мы поняли, что многие города и театры хотят участвовать в фестивалях под открытым небом. Сейчас такие мероприятия становятся все более популярными, — отмечает директор фестиваля Любовь Зайцева. — В этом году каждый театр играет по два спектакля в разных локациях. Мне кажется, это очень здорово, и коллективы смогут показать себя с разных сторон».

Для тех, кто не смог по каким-либо причинам приехать в Губаху и посмотреть «Балет на закате» вживую, есть возможность его увидеть. 8 июля, в пятницу в 23:00 телеканал ВЕТТА покажет в эфире как проходило открытие фестиваля Тайны горы Крестовой .В том числе и постановку башкирского театра оперы и балета «Свет погасшей звезды».

Оргкомитет фестиваля «Тайны горы Крестовой» выражает благодарность партнерам проекта:

«Метафракс Групп», Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» в г. Перми, ООО «Уральский завод противогололедных материалов», «Газпромбанк» (АО), АКБ «Абсолют Банк», ПАО СК «Росгосстрах», САО «ВСК», АО «Пермский мукомольный завод», ООО «Уралхимсинтез», ООО ИК «Финдом», АО «СЗ «Пермглавснаб», ООО «Азот Трейдинг»

Информационным партнерам:

Телекомпания «Ветта», газета «Коммерсантъ — Прикамье», деловая газета «Business Class», газета «Новый компаньон», «Аргументы и факты в Перми», информационный портал «МедиаКУБ», радио «Альфа».

«Тайны горы Крестовой» — театральный ландшафтный фестиваль. Он проходит с 2012 года в Губахе, на горе Крестовой, вершине хребта Рудянский спой. На горе Крестовой показывали свои спектакли Пермский академический театра оперы и балета им. П. И. Чайковского, Московский театр Алексея Рыбникова, театр «Балет Евгения Панфилова», Пермский академический Театр-Театр. За прошедшие годы зрителями фестиваля стали более 80 000 человек, онлайн-аудитория превысила 200 000 человек.

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