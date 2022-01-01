Мария Сыропятова Из Перми открывают прямые авиаперелёты в Душанбе Первый рейс запланирован на 9 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания Nordwind планирует запустить прямые авиаперелёты по маршруту Пермь-Душанбе (Таджикистан). Согласно расписанию пермского аэропорта, первый рейс должен состояться 9 июля. Полётная программа рассчитана до 29 октября.

Рейсы будут выполняться на Аirbus A310 один раз в неделю по субботам с вылетом в 8.50. Время в пути 3 часа 30 минут.

Напомним, что из Перми уже летают напрямую в таджикский город Куляб самолёты авиакомпании "Уральские авиалинии".

Ранее сообщалось, что со 2 августа прямые перелёты из Перми в турцкую Анталию собирается организовать туроператор Pegas Touristik.

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