В Перми приступили к уничтожению борщевика с помощью гербицидов В местах обработки обещают развесить предупреждающие информационные объявления Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В районах Перми началась химическая обработка очагов произрастания опасного борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Для борьбы с опасным сорняком подрядные организации начнут использовать гербициды. Перед обработкой территории жителей ближайших домов обещают извещать с помощью информационных объявлений.

Сообщается также, что химия, которая будет применяться для борьбы с борщевиком, воздействует исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных.

В администрации Индустриального района Перми сообщили, что химической обработке в июле подвергнутся очаги произрастания сорняка на ул. 2-й Субботинской, ул. Нефтяников, 39, по ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева возле лесного массива.

В Кировском районе подрядная организация приступила к химической обработке зарослей борщевика на пустырях по ул. Налимихинской, Заборной, Яринской, Ласьвинской.

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