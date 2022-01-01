В Перми приступили к уничтожению борщевика с помощью гербицидов
В местах обработки обещают развесить предупреждающие информационные объявления
В районах Перми началась химическая обработка очагов произрастания опасного борщевика. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Для борьбы с опасным сорняком подрядные организации начнут использовать гербициды. Перед обработкой территории жителей ближайших домов обещают извещать с помощью информационных объявлений.
Сообщается также, что химия, которая будет применяться для борьбы с борщевиком, воздействует исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных.
В администрации Индустриального района Перми сообщили, что химической обработке в июле подвергнутся очаги произрастания сорняка на ул. 2-й Субботинской, ул. Нефтяников, 39, по ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева возле лесного массива.
В Кировском районе подрядная организация приступила к химической обработке зарослей борщевика на пустырях по ул. Налимихинской, Заборной, Яринской, Ласьвинской.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.