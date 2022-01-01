К началу июня официальное число безработных в Прикамье выросло до 10 тыс. человек Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

К концу мая 2022 года в государственных учреждениях службы занятости населения Пермского края на учёте состояло 13528 человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 10067 имели статус безработного, в том числе 9174 человека получали пособие по безработице. Об этом сообщили в Пермьстате.

Число безработных в Прикамье по сравнению с апрелем выросло на 4% и сократилось на 46,5% по сравнению с маем прошлого года.

К концу мая 2022 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, зарегистрированного в госучреждениях службы занятости населения, на 100 заявленных вакансий составила 57,8 человека.

Число вакансий за май выросло на 3439 единиц. На Пермь приходится 34,3% вакансий.

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