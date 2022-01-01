Пермский телеканал вошёл в число лидеров по популярности паблика в ВКонтакте Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский телеканал «Рифей-ТВ» вошёл в топ-5 региональных телеканалов по популярности паблика в соцсети ВКонтакте.

Согласно статистике, подготовленной телеграм-каналом «New Media», в мае 2022 года в группе «Рифей-Пермь — Дежурный по городу» было опубликовано 257 постов. Они собрали 3,483 млн просмотров, 25,7 тыс. «лайков», 4 990 комментариев и 11,8 тыс. отметок «Поделиться».

Индекс вовлеченности ERpost паблика «Рифей-ТВ» составил 0.18%. В пятёрку телеканалов-лидеров также вошли «12 канал» (Омск, ERpost 0.17), «NotaBene» (Абакан, ERpost 0.18%), «31 канал» (Челябинск, ERpost 0.18%) и «Санкт-Петербург» (ERpost 0.19%). При этом, «Рифей-ТВ» стал лидером по среднему количеству просмотров одного поста — 13554 просмотров.

Индекс вовлеченности подготовлен по данным Popsters.Индекс ERpost рассчитывается путем деления всех активных действий пользователей (просмотров, комментариев, отметок «Мне нравится» и «Поделиться») на число подписчиков.





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