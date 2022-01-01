Прибыль предприятий Прикамья выросла в 2,3 раза Сумма убытка нерентабельных организаций также увеличилась Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермьстата, за январь-апрель 2022 года организациями Прикамья (без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек) получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 222,5 млрд руб. Это в 2,3 больше по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В целом по краю 68,2% обследованных организаций за первые четыре месяца года получили прибыль в объёме 231,9 млрд руб (в 2,3 раза больше, чем год назад).

При этом на 41,4% увеличилась и сумма убытка нерентабельных организаций края. Она составила 9,4 млрд руб.

Организациями промышленного производства за указанный период также получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 212,8 млрд рублей.

Доля прибыльных организаций в промышленности Прикамья составила 68,4%, их прибыль достигла 217,3 млрд руб. (в 2,3 раза больше, чем год назад).





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