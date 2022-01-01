В Прикамье чиновники перейдут на единый почтовый домен Перевод на ЕПД планируется закончить в августе Поделиться Твитнуть

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До конца лета все сотрудники органов местного самоуправления перейдут на Единый почтовый домен (ЕПД) Пермского края permkrai.ru. Об этом сообщили в министерстве информационного развития и связи региона.

ЕПД будет способствовать усилению мер по защите информации, позволит оградить пользователей от вредоносных рассылок, фишинга, попыток взлома и неправомерного получения доступа к их конфиденциальным данным.





На данный момент Пермский край является единственным регионом, где разработан собственный домен, отметил глава минсвязи Петр Шиловских.

На ЕПД уже перешли все сотрудники МФЦ по Пермскому краю, а до конца лета перейдут все сотрудники органов местного самоуправления и их подведомственных структур, добавил министр.

Лидерами по переводу сотрудников ОМСУ на новый домен являются Пермский муниципальный и городской округа, Березники, Соликамский, Нытвенский, Чернушинский, Чайковский и Кунгурские округа. Одним из лидеров по активному использованию ящиков является Нытвенский округ.

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