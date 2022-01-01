В пермском парке «Счастье есть» могут построить самое большое в Прикамье колесо обозрения Поделиться Твитнуть

В Кировском районе Перми планируется провести реконструкцию и обновить все аттракционы парка отдыха «Счастье есть». Об этом сообщает ВЕТТА.

По данным МАУК «ПермьПарк», в парке предполагается строительство самого большого в регионе колеса обозрения, детских игровых площадок, развлекательного комплекса под крышей, обустройство зоны тихого отдыха c качелями, ралли-дрома и веревочного парка.

Также сообщается, что дизайн-проект касается только основной территории парка, поэтому никак не повлияет на лес и экологическую ситуацию. Проводить вырубки деревьев не предполагается.





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