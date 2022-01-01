Американская фармкомпания уведомила пермский центр иммунологии о прекращении поставок вакцин Речь о вакцинах против кори, паротита, краснухи и ветряной оспы Поделиться Твитнуть

Фармацевтическая компания MSD уведомила Центр иммунологии и вакцинации в Перми о прекращении производства и ввоза в Россию вакцины М-М-Р II® (против кори, паротита, краснухи) и вакцины Варивакс (против ветряной оспы). Об этом сообщили в пермском медцентре.

В организации заявили, что в качестве альтернативы будет использоваться отечественная вакцина Вактривир, а вместо Варивакса, который на российском рынке был крайне непродолжительное время, пока доступен импортный Варилрикс производства компании GSK.

В американской фармкомпании MSD изданию «Коммерсант» подтвердили информацию и сообщили, что могут прекратиться поставки не только вакцин, но и других препаратов, у которых есть аналоги в стране. В компании уточнили, что MSD делает всё возможное, чтобы сохранить поставки жизненно необходимых препаратов.

В Росздравнадзоре уже отреагировали на новость и сообщили, что в России вакцины против ветряной оспы и кори, краснухи и паротита российского производства присутствуют в достаточном количестве.

Решение MSD участники рынка объясняют политическими мотивами. После начала спецоперации РФ на Украине западные фармкомпании, включая Pfizer, Novartis, AbbVie, Sanofi, объявили о приостановке инвестиций в российский рынок. А американская фармкомпания BMS закрыла офисы в РФ и передала российский бизнес партнёру Swixx BioPharma.

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