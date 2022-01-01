Бывший коллектор оштрафован на 50 тыс. руб. за психологическое давление Виновный запугивал мать должника Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

Сотрудники УФССП по Пермскому краю оштрафовали на 50 тыс. руб. бывшего коллектора ООО «Прогресс Сервис» за незаконные действия по возврату просроченной задолженности, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жалобу на психологическое давление судебным приставам направила мать должника. Мужчина несколько раз приезжал к квартире пострадавшей, звонил и бил ногой в дверь, оставлял записки с угрозами расправы с самим должником и его матерью, в мессенджер женщины послал сообщение с фотографией её сына и текстом «Он должен деньги», написал на её почтовом ящике слово «долг».

К жалобе женщина приложила записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде дома, и фотографии транспортного средства, на котором передвигался подозреваемый. По номеру автомобиля личность злоумышленника была установлена.

Проведённая проверка показала, что мужчина являлся сотрудником ООО «Прогресс Сервис», привлеченного микрокредитными организациями к возврату просроченной задолженности с должника. Правда, за месяц до совершения противоправных действий в отношении потерпевшей трудовой договор с ним был расторгнут.

В качестве наказания бывшего коллектора оштрафовали на 50 тыс. руб. Правонарушитель пытался обжаловать постановление УФССП в судебном порядке, утверждая, что никогда не был в доме потерпевшей. Однако суд оставил его жалобу без удовлетворения.

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