Кубок Пермского края по воздухоплавательному спорту завоевала кунгурская спортсменка Наталия Иванова также выиграла первенство в чемпионате Приволжского федерального округа Поделиться Твитнуть

фото: фестиваль "Небесная ярмарка"

В воскресенье, 3 июля, в последний день фестиваля «Небесная ярмарка» прошло награждение победителей. Кубок Пермского края и первенство в чемпионате Приволжского федерального округа по воздухоплавательному спорту завоевала Наталия Иванова из Кунгура. Об этом сообщили в администрации Кунгурского городского округа.

Вечером состоялась торжественная церемония закрытия XX фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка-2022». На стадионе «Труд» прошло одно из самых ярких событий недели - традиционное шоу «Танец слонов» с огненным шоу и салютом. 7 огромных аэростатов спускались и поднимались в такт музыке.

фото: фестиваль "Небесная ярмарка"

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