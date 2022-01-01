В Прикамье зарегистрирован двадцатый с начала года лесной пожар Он произошёл в Колвинском лесничестве Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский лесопожарный центр

Как сообщили в Пермском лесопожарном центре, в Колвинском лесничестве Прикамья зарегистрирован двадцатый с начала года лесной пожар.

Он был обнаружен системой видеомониторинга «Лесохранитель», его площадь составляла 1,9 га. Для тушения возгорания был высажен десант из пяти парашютистов-пожарных Ныробского авиаотделения. На вездеходе ГАЗ выезжали шесть десантников пожарных. Пожар был ликвидирован 2 июля в 08.00.

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