В Прикамье зарегистрирован двадцатый с начала года лесной пожар
Он произошёл в Колвинском лесничестве
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Как сообщили в Пермском лесопожарном центре, в Колвинском лесничестве Прикамья зарегистрирован двадцатый с начала года лесной пожар.
Он был обнаружен системой видеомониторинга «Лесохранитель», его площадь составляла 1,9 га. Для тушения возгорания был высажен десант из пяти парашютистов-пожарных Ныробского авиаотделения. На вездеходе ГАЗ выезжали шесть десантников пожарных. Пожар был ликвидирован 2 июля в 08.00.
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