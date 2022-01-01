В Перми образовалась пробка на подъезде к мосту через Чусовую Поделиться Твитнуть

Мост через Чусовую

Константин Долгановский

В Перми снова образовалась пробка на подъезде к мосту через Чусовую в сторону города. Об этом сообщается в паблике «ЧП ДТП Пермь».

«Два часа толкались в этой пробке. Куда власти смотрят??? Неужели нельзя поставить временный светофор? Ведь только маленький процент водителей готов пропустить», — пишут пользователи.

Автомобильная пробка образовывалась и 2 июля. Машины стояли перед мостом через Чусовую в направлении от Перми.

Заторы возникают из-за реконструкции автомобильной дороги на подходах к мосту.

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