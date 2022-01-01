В ДТП на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург пострадали шесть человек Авария произошла у села Усть-Кишерть Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В воскресенье, 3 июля, в ночное время на федеральной трассе Пермь-Екатеринбург возле отворота на село Усть-Кишерть произошла крупная автомобильная авария с участием трёх машин. Об этом сообщает «КП-Пермь».

Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал водитель автомобиля ВАЗ- 21140. При повороте налево водитель не уступил дорогу ехавшему по встречной полосе Volkswagen Touareg. В результате столкновения иномарку отбросило на Reno Capture.

В результате пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. Проверка по факту аварии продолжается.

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