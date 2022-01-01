В Перми до сих пор не началось метеорологическое лето Средняя температура июня не дотянула до отметки +15° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Метеорологическое лето, то есть устойчивый переход температуры через +15°, на значительной части Пермского края так и началось. Об этом сообщили сотрудники ГИС-Центра ПГНИУ, подводя итоги июня 2022 года.

Средняя температура июня в Перми оставила +14,7° - это на 1,5° ниже нормы и на 4,1° ниже, чем в прошлом году.

Первый три недели июня оказались на редкость стабильными, без резких колебаний температуры воздуха, отметили специалисты. Однако с 26 июня началось мощное арктическое вторжение, в результате которого последняя пятидневка оказалась аномально холодной (на 5-8° холоднее нормы) и значительно понизила среднемесячную температуру в регионе.

Несмотря на активную циклоническую деятельность, случаев сильных осадков в этом июне было не так много. Они прошли в частности 7-8 июня с выходом южного циклона. Количество осадков в большинстве районов оказалось около нормы, на юге края до 120% от нормы.

В июне из-за прохладной погоды было сравнительно мало гроз, а те которые наблюдались, в основном были слабыми. Шквалов, крупного града также не наблюдалось.Одним из ярких погодных событий июня стал смерч над акваторией Камского водохранилища в районе Добрянки вечером 20 июня.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.