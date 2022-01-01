Руководителем департамента внутренней политики администрации губернатора Прикамья назначен Михаил Булгаков Ранее он работал начальником отдела в минсоцразвития Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Михаил Булгаков назначен руководителем департамента внутренней политики администрации губернатора Пермского края. Информация об этом опубликована на сайте администрации Прикамья.

По информации издания «Коммерсант-Прикамье», данное назначение состоялось в начале года.

До назначения Михаил Булгаков был начальником отдела развития социальной инфраструктуры минсоцразвития Пермского края. Ранее он работал пресс-секретарём пермского филиала «ВымпелКом», журналистом в пермских СМИ.

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