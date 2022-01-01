Андрей Стрельцов «Парму» покинули два игрока В следующем сезоне они будут играть за УНИКС Поделиться Твитнуть

Карьеру в казанском баскетбольном клубе УНИКС продолжат игравшие в Перми за БК «Парма» центровой Артём Забелин и форвард Александр Разумов. Забелин выступал в «Парме» с 2019 года, Разумов провёл в Перми концовку сезона.

В то же время, как сообщает пресс-служба клуба, Александр Платунов остаётся в БК «Парма». Игрок и клуб подписали новый контракт. Соглашение рассчитано на два года.

Ранее в состав пермской команды влились американский защитник Джастин Роберсон, россиянин Кирилл Попов и сенегалец Малик Дайме.





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