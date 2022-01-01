За прошедшие сутки в Прикамье коронавирусом заразились ещё 49 человек Поделиться Твитнуть

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае было подтверждено 49 новых случаев COVID-19. Среди зараженных 20 жителей в возрасте 60 лет и старше. Выздоровел 31 местный житель.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 371 546.

Новые случаи заболевания диагностированы в семи территориях края: в Перми, Березниках, Чернушинском, Соликамском, Добрянском, Пермском и Октябрьском муниципальных и городских округах.

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