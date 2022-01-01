Посещаемость пермских торговых центров в мае упала на 22% В июне отставание от прошлогодний показателей уменьшилось Поделиться Твитнуть

МФЦ «Эспланада»

Константин Долгановский

В мае 2022 года количество посетителей на единицу площади торговых центров в Перми по сравнению с маем 2021 года упало на 22%. А по сравнению с «доковидным» 2019 годом этот показатель снизился на 29%. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные компании Focus Technologies.

При этом в июне отставание посещаемости от прошлогодних показателей несколько сократилось, хотя и остаётся существенным. По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, говорить об изменении поведения потребителей рано, покупатели по-прежнему снижают свои расходы, находясь в сберегательной модели поведения.

Хорошая же новость заключается в том, что произошла фиксация в определённом коридоре колебаний и существенного снижения посещаемости ТЦ в ближайшие месяцы уже не ожидается. возможен даже небольшой рост, отметил Васильев.

Напомним, с началом спецоперации на Украине ряд международных брендов закрыли свои магазины в Перми. В марте Mall Index пермских торговых центров снизился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15%, а в апреле — на 20%.

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