В Перми установят 58 контейнерных площадок по раздельному сбору мусора Все они будет выполнены по единому образцу Поделиться Твитнуть

Предоставлено Сергеем Богуславским

В центре Перми приступили к строительству контейнерных площадок по раздельному сбору мусора. Всего во дворах обустроят 58 мест для накопления ТКО. Большинство из них — 38 — появится в Дзержинском районе. Об этом сообщили в МинЖКХ Прикамья.

На сегодня уже ведутся подготовительные работы по устройству твердого основания по десяти адресам. Одновременно с этим началось изготовление металлических конструкций. После того, как завершится строительство, Пермский региональный оператор ТКО установит евроконтейнеры для раздельного сбора мусора.

Сообщается также, что все площадки будут выполнены по единому современному проекту «для улучшения внешнего облика города».

Напомним, сегодня механизм раздельного сбора мусора внедрён в пяти территориях региона. Это Пермь, Кудымкар, Краснокамск, Пермский и Оханский округа.

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