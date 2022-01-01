Координатором Пермского реготделения ЛДПР вновь стал Константин Бусовиков Партия также выдвинула кандидатов на осенние выборы в муниципалитетах Пермского края Поделиться Твитнуть

В Перми состоялась внеочередная отчетно-выборная партийная конференция Пермского регионального отделения ЛДПР с участием делегатов почти от всех местных отделений партии.

Как сообщил руководитель фракции ЛДПР в Законодательного собрании региона Олег Постников, конференция выдвинула 101 кандидата во все округа Прикамья на выборы и довыборы в муниципалитетах Пермского края, которые состоятся в сентябре 2022 года.

Конференция также избрала членов Координационного совета Пермского регионального отделения ЛДПР и Контрольно-ревизионное комиссии с полномочиями на два года.

В совет вошли семь человек: это руководитель фракции ЛДПР в ЗС Олег Постников Олег, руководитель фракции ЛДПР в Пермской думе Константин Бусовиков, и.о. заместителя координатора Пермского реготделения партии ЛДПР Татьяна Пьянкова, координатор Чусовского отделения Андрей Захаров, пермский активист Дмитрий Стахов, координатор Ильинского местного отделения Руслан Асратов, активист ЛДПР из Нытвы Александр Гуляев.

Позднее Координационный совет на своём первом заседании в новом составе выбрал Координатора Пермского регионального отделения ЛДПР. Им стал Константин Бусовиков.

Впервые должность координатора Пермского регионального отделения ЛДПР Бусовиков занял в 2021 году. Константину Бусовикову 27 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.