Елена Синица В Перми открыли движение через плотину КамГЭС Изначально ремонтные работы планировались до конца августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми запустили движение по дороге через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос. Движение по отремонтированной дороге открыли значительно раньше срока. Изначально ремонтные работы планировались до конца августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.