Елена Синица
В Перми открыли движение через плотину КамГЭС
Изначально ремонтные работы планировались до конца августа
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В Перми запустили движение по дороге через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.
Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос. Движение по отремонтированной дороге открыли значительно раньше срока. Изначально ремонтные работы планировались до конца августа.
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