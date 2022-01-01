Елена Синица

В Перми открыли движение через плотину КамГЭС

Изначально ремонтные работы планировались до конца августа

Поделиться
Камская ГЭС

  Константин Долгановский

В Перми запустили движение по дороге через плотину Камской ГЭС. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём телеграм-канале.

Подрядчик завершил асфальтирование обеих полос. Движение по отремонтированной дороге открыли значительно раньше срока. Изначально ремонтные работы планировались до конца августа.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться