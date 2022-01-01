Андрей Стрельцов Пермские бойцы удачно выступили в первом профессиональном турнире Международной лиги Ural Fighting Championship Поделиться Твитнуть

В Перми прошёл первый профессиональный турнир Международной лиги Ural Fighting Championship.

В главном матче турнира боец из Старого Оскола Кирилла Сидельникова взял вверх над бразильцем Фабио Мальдонадо.

Всего было проведено 25 боев с участием известных бойцов из России, Турции, Ирана, Ирака, Бразилии, Белоруссии, Грузии, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Туркмении и Киргизии. Схватки проходили по правилам ММА.

Представители Пермского края были представлены в девяти поединках. Практически во все они одержали победы. Особо отметим успех Сергея Пономарёва из Соликамска в поединке против турка Сердара Йигита. Категория до 85 кг.

При этом организаторы отметили, что первый «Турнир Ural FC это только начало. Турниры будут проводиться в Прикамье пять раз в год.





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