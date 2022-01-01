Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Сформирован шорт-лист кинофестиваля «Лампа» 2022 года
Фестиваль состоится в начале октября
В начале октября в Перми пройдёт девятый Международный фестиваль социального кино, видео и рекламы «Лампа». Буквально в четверг, 30 июня, жюри под председательством актрисы Яны Поплавской сформировало шорт-лист, в который вошли 68 фильмов в десяти номинациях. Для этого жюри пришлось отсмотреть 719 конкурсных фильмов из 63 стран. Лидерами по количеству работ стали Россия, Италия, Индия, США и Иран.
Как говорит президент фестиваля Ольга Зубкова, никакие
геополитические обстоятельства не заставили иностранных участников, среди
которых были и американцы, и японцы, и представители большинства европейских
стран, отказаться от участия в этом событии.
Ольга Зубкова называет жанр, в котором работают авторы
конкурсных работ, «импакт-кино»: кино, оказывающее воздействие. По её словам,
все фильмы, мультфильмы и ролики в конкурсе – о любви: к родным, к родине, к
людям и животным… Основная тема фестиваля, по словам Ольги Зубковой, – «Человек
сильнее обстоятельств». Несмотря на то, что «Лампа» – фестиваль наигуманнейшего
кино и видео, фильмы в нём вовсе не «сопливые» и жизнь показывают во всей её
сложности, без прикрас.
Среди претендентов на победу есть как любители, так и
именитые режиссеры, например, Будхайян
Мухерджи – участник конкурса Каннского кинофестиваля (2020), Максим Колышев – участник конкурса
«Каннских Львов» в категории Film Lions (2012), Брайн Блум – победитель Miami Film Festival (2019), Иван Соснин – лауреат премии «Золотой
орёл» (2020).
Тематика лент разнообразна: короткометражка российского режиссера Романа
Киршака рассказывает о работе благотворительного фонда «Особый статус сильных людей», который помогает ВИЧ-инфицированным
детям, фильм «Bin Boy»
индийского режиссёра Будхайян Мухерджи повествует о маленьком мальчике, который
занимает твердую позицию – сидеть в заполненном мусорном баке, пока его
родители не начнут сортировать отходы, а картина французского режиссера Марка
Барадата «Элоиз Лу» – о том, как
важно оставаться поддержкой и опорой для своего ребёнка даже в самых непростых
ситуациях.
Жюри Кинофестиваля, как всегда, звездное: актёры Яна Поплавская, Виктор
Добронравов, Иван Добронравов, Катерина Шпица, Антон Богданов, певица Екатерина
Иванчикова (IOWA), кинооператор Олег Лукичёв и другие.
Ольга Зубкова считает, что лауреатов будет не менее 20, ведь
в каждой номинации может быть не один призёр.
Присоединиться к фестивальным показам и основным событиям кинофестиваля
«Лампа» можно будет онлайн на Rutube-канале
«Лампы».
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