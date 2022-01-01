Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сформирован шорт-лист кинофестиваля «Лампа» 2022 года Фестиваль состоится в начале октября Поделиться Твитнуть

кадр из фильма «Bin Boy»

В начале октября в Перми пройдёт девятый Международный фестиваль социального кино, видео и рекламы «Лампа». Буквально в четверг, 30 июня, жюри под председательством актрисы Яны Поплавской сформировало шорт-лист, в который вошли 68 фильмов в десяти номинациях. Для этого жюри пришлось отсмотреть 719 конкурсных фильмов из 63 стран. Лидерами по количеству работ стали Россия, Италия, Индия, США и Иран.

Как говорит президент фестиваля Ольга Зубкова, никакие геополитические обстоятельства не заставили иностранных участников, среди которых были и американцы, и японцы, и представители большинства европейских стран, отказаться от участия в этом событии.

Ольга Зубкова называет жанр, в котором работают авторы конкурсных работ, «импакт-кино»: кино, оказывающее воздействие. По её словам, все фильмы, мультфильмы и ролики в конкурсе – о любви: к родным, к родине, к людям и животным… Основная тема фестиваля, по словам Ольги Зубковой, – «Человек сильнее обстоятельств». Несмотря на то, что «Лампа» – фестиваль наигуманнейшего кино и видео, фильмы в нём вовсе не «сопливые» и жизнь показывают во всей её сложности, без прикрас.

Среди претендентов на победу есть как любители, так и именитые режиссеры, например, Будхайян Мухерджи – участник конкурса Каннского кинофестиваля (2020), Максим Колышев – участник конкурса «Каннских Львов» в категории Film Lions (2012), Брайн Блум – победитель Miami Film Festival (2019), Иван Соснин – лауреат премии «Золотой орёл» (2020).

Тематика лент разнообразна: короткометражка российского режиссера Романа Киршака рассказывает о работе благотворительного фонда «Особый статус сильных людей», который помогает ВИЧ-инфицированным детям, фильм «Bin Boy» индийского режиссёра Будхайян Мухерджи повествует о маленьком мальчике, который занимает твердую позицию – сидеть в заполненном мусорном баке, пока его родители не начнут сортировать отходы, а картина французского режиссера Марка Барадата «Элоиз Лу» – о том, как важно оставаться поддержкой и опорой для своего ребёнка даже в самых непростых ситуациях.

Жюри Кинофестиваля, как всегда, звездное: актёры Яна Поплавская, Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Катерина Шпица, Антон Богданов, певица Екатерина Иванчикова (IOWA), кинооператор Олег Лукичёв и другие.

Ольга Зубкова считает, что лауреатов будет не менее 20, ведь в каждой номинации может быть не один призёр.

Присоединиться к фестивальным показам и основным событиям кинофестиваля «Лампа» можно будет онлайн на Rutube-канале «Лампы».

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